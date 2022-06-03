3 июн. 2022 г., 23:17
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МИД Ирана назвал неконструктивной меру США и «Евротройки» по подготовке резолюции против Ирана

МИД Ирана назвал неконструктивной меру США и «Евротройки» по подготовке резолюции против Ирана

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Сегодня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Ирана Иран Хоссейна Амира Абдоллахияна с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе в контексте открывающейся 6 июня 2022 г. сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Амир Абдоллахиян, ссылаясь на обмен информацией и сообщениями между Ираном и США через ЕС для снятия санкций в последние 2 месяца, назвал неконструктивными действие США и трех европейских стран по подготовке проекта резолюции заседания совета управляющих Международного агентства по атомной энергии против Ирана.

Он при этом указал на сотрудничество Ирана и МАГАТЭ и дорожную карту для будущей работы. Амир Абдоллахиян также подчеркнул, что одобрение любой резолюции против Ирана на следующей неделе имеет последствия для тех, кто помещает ход дипломатии.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.

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