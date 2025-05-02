2 мая 2025 г., 21:29
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: заявление Франции об иранской ядерной программе полностью пустое и безосновательное

2 мая 2025 г., 21:29
??????? ID: 85820903
Багаи: заявление Франции об иранской ядерной программе полностью пустое и безосновательное

Тегеран, 2 мая, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел сказал, что заявление министра иностранных дел Франции о том, что Иран "находится на пороге разработки" ядерного оружия, "абсолютно пустое и безосновательное".

Эсмаил Багаи в пятницу, опубликовав сообщение в социальной сети X в ответ на заявление министра иностранных дел Франции, написал: "Неверные заявления, сопровождаемые угрозами повторного введения санкций против Ирана, усиливают предположение, что критическая позиция Франции находится под угрозой превращения в деструктивную роль. Такой подход, безусловно, ничего не добавит к авторитету Франции и ее положению в Европе и мире".

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, недавно выступил с заявлениями относительно мирной ядерной программы Исламской Республики Иран, включая заявление о том, что "Иран находится на пороге разработки ядерного оружия".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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