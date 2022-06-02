В РФ сомневаются, что резолюция по Ирану будет способствовать поддержанию отношений между Тегераном и МАГАТЭ

"Ходят слухи, что проект резолюции по Ирану может быть вынесен на рассмотрение в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Два вопроса в этой связи. Будет ли данная резолюция способствовать поддержанию деловых отношений между Тегераном и МАГАТЭ? Поможет ли эта резолюция процессу восстановления СВПД? Сомневаюсь", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.

Ранее о возможности вынесения проекта такой резолюции на обсуждение очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ сообщил ряд европейский новостных агентств со ссылкой на дипломатические источники в западных странах, участвующих в МАГАТЭ.

В Вене после восьми раундов переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение в марте 2022 года был взят перерыв из-за внешних факторов. Причиной называлась связанная с последствиями военной операции России на Украине санкционная проблематика. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую и должны были завершиться до конца февраля. Текст соглашения был согласован и насчитывает около 20 страниц, в которых говорится о дальнейших мерах по возвращению к выполнению ядерного соглашения в первоначальном виде.

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