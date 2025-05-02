Соревнования по борьбе чохе в Боджнурде, Северный Хорасан

Региональные соревнования по борьбе чохе «Памяти спортсменов-погибших» прошли в пятницу (2 мая 2025 года) в Северном Хорасане. В соревнованиях приняли участие 203 борца чохе из четырех провинций страны в пяти весовых категориях на площадке для борьбы «Добар» в Боджнурде.
2 мая 2025 г., 23:02
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