Иран решительно осудил военные преступления США в Йемене

Багаи назвал военные агрессии США против Йемена "явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Йемена и вопиющим нарушением принципов Устава ООН и норм международного права".

Он подчеркнул, что эти атаки, направленные на жилые районы и жизненно важную инфраструктуру Йемена, "являются военными преступлениями и преступлениями против человечности".

Официальный представитель МИД, выразив сожаление по поводу бездействия Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности в отношении явного нарушения закона Соединенными Штатами и убийства невинных людей, отметил, что продолжение агрессии США против Йемена, наряду с продолжающимся геноцидом в Газе и на Западном берегу и террористическими действиями сионистского режима против Ливана, приводит к росту нестабильности в регионе Западной Азии.

Он напомнил об общей ответственности всех стран региона за противодействие разжиганию войны и беззаконию со стороны сионистского режима и США.