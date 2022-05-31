МАГАТЭ упустило возможность урегулировать оставшиеся вопросы с Ираном

Глава МАГАТЭ опубликовал два доклада, в которых выдвинул обвинения против иранской ядерной деятельности на основе заранее спланированных заявлений сионистского режима, поэтому организация прибегла к неконструктивному и деструктивному подходу в отношениях с Ираном.

Западные СМИ освещали якобы сообщения, которые противоречат обязательствам МАГАТЭ по защите конфиденциальной информации Ирана.

Исламская Республика предупредила ядерный орган ООН, что МАГАТЭ должно пересмотреть механизм распространения документов. Власти Ирана неоднократно подчеркивали, что ответственность агентства не ограничивается только обновлением событий, но от них ожидается обеспечение защиты конфиденциальных данных.

Однако Гросси несколько раз терял возможность урегулировать оставшиеся вопросы с Ираном. Глава МАГАТЭ повторил утверждения бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о незаявленных ядерных объектах в течение трех лет, а затем западные СМИ распространили заявления о создании психологической войны против Ирана.

Тем временем Тегеран и МАГАТЭ в марте достигли договоренности решить оставшиеся вопросы в течение трех месяцев, и обе стороны провели несколько консультаций для расширения сотрудничества и обсуждения нерешенных вопросов.

Стороны выступили с совместным заявлением, отметив, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) должна была ответить на вопросы МАГАТЭ по трем предполагаемым объектам до 20 марта 2022 года.

Агентство должно было рассмотреть отчет в течение двух недель и при необходимости представить другие вопросы. Затем перед ОАЭИ была поставлена задача в течение недели ответить на новые вопросы, а при необходимости провести отдельное заседание по каждому ядерному объекту.

После достигнутых договоренностей ожидалось, что Гросси подготовит свой доклад до заседания Совета управляющих МАГАТЭ в июне 2022 года.



Согласно сообщению агентства Reuters (29 мая), генеральный директор МАГАТЭ заявил, что Ирану не удалось дать достоверные технические ответы на вопросы Агентства об обнаружении ядерных веществ в незаявленных местах, и пришел к выводу, что необходимо ответить на вопросы гарантий, связанные с тремя ядерными объектами.

Сионистский режим приложил немало усилий, чтобы заставить государства-члены ядерной сделки 2015 года и Совет управляющих МАГАТЭ сорвать попытки решить оставшиеся вопросы, касающиеся ядерной проблематики.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Мохаммад Реза Гаеби заявил, что Исламская Республика, которая считает, что выдвижение таких фальшивых заявлений является частью попыток сионистов и других врагов против Ирана, пыталась проявить свою добрую волю и опровергнуть утверждения и обвинения.

По словам иранского посла, в докладе Генерального директора МАГАТЭ речь не идет о широком сотрудничестве Ирана с Агентством. «Итоги доклада — это именно то, что Генеральный директор сказал в Европейском парламенте перед третьим раундом технических переговоров, даже до завершения шагов, изложенных в совместном заявлении», отметил он.

«К сожалению, этот доклад пренебрегает подробные и технические аргументы, выдвинутые иранской стороной, назвав их необоснованным. Доклад по-прежнему опирается на заранее определенные предположения МАГАТЭ и, соответственно, представляет свое одностороннее заключение», подчеркнул постпред Ирана при международных организациях в Вене.

Стоит отметить, что Гросси отказался осудить саботаж на иранском ядерном объекте, организованный сионистским режимом, поэтому публикация недавних отчетов — это еще одна попытка использовать возможности для укрепления доверия.

Исламская Республика Иран неоднократно оценивала подход генерального директора МАГАТЭ к иранской ядерной программе как неконструктивный и даже деструктивный, призывая агентство обратить внимание на последствия публикации таких односторонних и предвзятых отчетов, которые могут помочь тем, кто выступает против сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, а также Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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