Глава ОАЭИ: на переговорах в Вене решены технические вопросы

Эслами отметил, что остаются нерешенными некоторые политические вопросы, которыми должно заниматься министерство иностранных дел Ирана.

Эслами указал на антииранские доклады, опубликованные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) за последние годы, которые, по его словам, были основаны на утверждениях сионистского режима и контрреволюционных групп, отметив, что все такие вопросы были решены.

По его словам, Иран и МАГАТЭ регулируют свои отношения на основе положений о гарантиях.

Он добавил, что поврежденные иранские ядерные объекты, в том числе объект тяжелой воды в Араке, были отремонтированы и теперь действуют в соответствии с Законом о стратегических действиях Меджлиса (парламента Ирана).

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