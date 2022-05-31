Постпред Ирана в Вене подверг критике пристрастный доклад МАГАТЭ по итогам переговоров

«Исламская Республика Иран неоднократно заявляла протест должностным лицам МАГАТЭ в связи с разглашением подробных информаций о своей ядерной деятельности, исходя из важности соблюдения принципа конфиденциальности, но Агентство не обратило серьезное внимание на этот вопрос», заявил иранский дипломат.

Первый доклад МАГАТЭ об осуществлении Соглашения о всеобъемлющих гарантиях в Исламской Республике Иран посвящен процессу переговоров по оставшимся вопросам гарантий между Тегераном и МАГАТЭ на основе дорожной карты, достигнутой в совместном заявлении Генерального директора МАГАТЭ и вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) от 5 марта 2022 года.

«Исламская Республика Иран, несмотря на то, что с самого начала полагала, что обвинения против нашей страны основаны на сфабрикованной информации, предоставленной МАГАТЭ сионистским режимом и враждебными странами, выразила готовность к техническому сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать свою добрую волю и опровергнуть утверждения и обвинения», заявил он, добавив, что Иран попытался достичь договоренности с МАГАТЭ о вступлении в переговорный процесс с целью окончательного урегулирования этих претензий путем участия в трех отдельных подробных технических совещаниях с соответствующими должностными лицами МАГАТЭ за последние два месяца и предоставить им необходимую техническую документацию в отношении выдвинутых обвинений.

По словам иранского посла, в докладе Генерального директора МАГАТЭ речь не идет о широком сотрудничестве Ирана с Агентством. «Итоги доклада — это именно то, что Генеральный директор сказал в Европейском парламенте перед третьим раундом технических переговоров, даже до завершения шагов, изложенных в совместном заявлении», отметил он.

«К сожалению, этот доклад пренебрегает подробные и технические аргументы, выдвинутые иранской стороной, назвав их необоснованным. Доклад по-прежнему опирается на заранее определенные предположения МАГАТЭ и, соответственно, представляет свое одностороннее заключение», подчеркнул постпред Ирана при международных организациях в Вене.

«Исламская Республика Иран считает такой подход неконструктивным и разрушительным для нынешних и тесных отношений и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ», отметил он, добавив, что МАГАТЭ должно осознавать разрушительные последствия публикации таких односторонних отчетов, которые могут служить необходимым предлогом для противников отношений между Ираном и МАГАТЭ и восстановления ядерной сделки.

Гаеби отметил, что второй отчет представляет собой обновленный технический отчет Генерального директора МАГАТЭ о мониторинге выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности, который содержит последние события и новые технические информации, связанные с ядерной деятельностью Ирана. «Вся мирная ядерная деятельность Исламской Республики Иран осуществлялась в рамках ДНЯО и в соответствии с юридическими компенсационными мерами, предусмотренными законом иранского парламента после приостановления реализации ядерных обязательств нашей страны из-за несоблюдения выполнения обязательств другими сторонами», подчеркнул посол Ирана.

Постпред ИРИ в Вене также отметил, что МАГАТЭ не будет иметь доступ к информации своих камер, пока не будет достигнуто соглашение о восстановлении СВПД.



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