Иран упрекнул США за паузу в переговорах по СВПД в Вене

Хатибзаде в ответ на вопрос о том, зашли ли переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в тупик, заявил: «Высказывания некоторых американских официальных лиц нам не важны. Важны те сообщения, которые приходят и уходят по традиционным каналам между нами и Соединенными Штатами, и Иран представил свои инициативы через этот канал».

«Если США принимают политическое решение и объявить об этом, не только переговоры не будут зайти в тупик, но и можно доработать оставшийся процент соглашения», отметил он.

Хатибзаде назвал визит Раиси в Оман успешным

Говоря о недавнем визите иранского президента Эбрахима Раиси в Оман, пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что 13 соглашений о сотрудничестве были подписаны между двумя странами в таких областях, как транспорт, транзит, энергетика, торговля и инвестиции. В сфере экономических отношений многие проекты и инициативы стали обязывающими документами.

Хатибзаде также выразил надежду на открытие новой главы в отношениях двух стран после выполнения указанных соглашений.

Недвный доклад МАГАТЭ о ядерной программе Ирана является пристрастным

Комментируя новый доклад генерального директора МАГАТЭ, официальный представитель МИД Ирана заявил: «К сожалению, этот отчет не отражает реальности переговоров между Ираном и МАГАТЭ. После соглашения, достигнутого между двумя сторонами в Тегеране, Иран направил МАГАТЭ письменные ответы, и было проведено несколько раундов встреч для предоставления технических ответов и документации от Ирана».

По его словам, доклад генерального директора повторяет слова Рафаэля Гросси в Европейском парламенте перед третьим раундом технических переговоров. «Этот отчет поспешно был составлен с того времени и даже до третьей встречи между Ираном и МАГАТЭ. Отчет не является честным и сбалансированным, и есть опасения, что давление со стороны сионистов и некоторых активистов сместило обычный маршрут МАГАТЭ с технического на политический.

Греции важнее приказ третьей стороны

Говоря о задержании двух нефтяных греческих танкеров в Персидском заливе, Хатибзаде заявил: «Когда наш нефтяной танкер нелегально был задержан в Греции, мы предприняли все дипломатические усилия. Министр иностранных дел Иран также провел телефонный разговор со своим греческим коллегой, но правительство Греции показало, что им важнее приказ третьей стороны».

По словам дипломата, Афины должны обратить внимание на то, что США и никакая третья сторона не поддерживают ирано-греческие отношения. «Наши связи носят уважительный характер и должны продолжаться в этом контексте», отметил он.

Хатибзаде заверил, что члены экипажа хорошо себя чувствуют и находятся в контакте со своими семьями. Он также заявил, что задержание кораблей из-за нарушения морских правил не является новой темой.