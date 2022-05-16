МИД: в недавнем визите Энрике Мора Иран выдвинул особые инициативы

Сегодня на пресс-конференции Саид Хатибзаде заявил, что глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян и Жозеп Боррель договорились продолжать консультацию очно и поэтому на встрече с Энрике Мора Иран выдвинул особые инициативы по ядерной сделке.

По его словам, если США ответят на эти предложения тогда все стороны вернутся в Вену, чтобы достичь соглашения.

«Если США объявят о своем политическом решении, тогда мы можем предпринять шаги в этом отношении. Мора посетил с визитом Иран с особой повесткой дня. Все равно Тегеран требует свои законные права и надо снять максимальное давление с Ирана», - заключил он.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора 11 мая в Тегеране встретился с замглавы МИД Ирана по политическим вопросом Али Багери Кани.

Визит европейского дипломата стал продолжением консультаций по оставшимся нерешенным вопросам между Ираном и США на переговорах в Вене по возврату США в СВПД.

Хатибзаде также назвал роль России в Вене на переговорах по отмене санкций конструктивной и заявил, что из-за войны на Украине страна не смогла продолжить эту роль как раньше.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram