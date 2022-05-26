МИД: новые санкции против Ирана указывают на недоброжелательность США

В заявлении, опубликованном в четверг, Саид Хатибзаде сказал, что Исламская Республика Иран и ее вооруженные силы являются кошмаром для террористических и экстремистских группировок в регионе, и естественно, что США, как их крестная мать, не пожалеют никких усилий, чтобы поддержать их.

Хатибзаде добавил, что США много лет назад ввели незаконные и жестокие санкции против иранского народа и КСИР и убили генерала Касема Сулеймани во время президентства Трампа.

Администрация Байдена, несмотря на его первоначальные вводящие в заблуждение комментарии, продолжила очень неудачную политику, сказал представитель, добавив, что новые санкции являются еще одним признаком недоброжелательности правительства США по отношению к иранскому народу и продолжения униженной политики максимального давления.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против сети, якобы занимающейся контрабандой нефти и отмыванием денег для «Кудс», подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Многие наблюдатели считают, что продолжение санкций США против Ирана на фоне продолжающихся переговоров о возобновлении СВПД, как враждебный акт может повредить переговорному процессу.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram