Высказывания британского посла об обрушении здания в Иране возмутили пользователей соцсетей

23 мая в иранском городе Абадан обрушилось десятиэтажное офисное здание. По последним данным, количество жертв в результате обрушения здания возросло до 14 человек, еще 37 человек пострадали.

Сообщение британского посла сразу вызвало активную реакцию иранских пользователей сети:

"Спасибо за ваши соболезнования. Я не хочу вспоминать историю британских преступлений против иранского народа. На будущее я говорю, если вы искренне сочувствуете иранскому народу, снимите санкции с иранского народа", написал один из пользователей.

"А как насчет оккупации, голода и геноцида 10 миллионов человек в Иране? "Почти половина наших соотечественников убита вами!", пишет другой иранский пользователь.

"Ваши соболезнования ни приемлемы, и ни правдоподобны. Лиса сочувствует льву ... это хитрость, в которой раскрываются все тайны. Нам не нужна дьявольская молитва, мы не прощаем и не забываем", написал еще один пользователь.

Другой пользователь написал: 1. От 25% до 40% населения Ирана погибли из-за голода и продовольственного эмбарго со стороны Соединенного Королевства между 1917 и 1919 годами 2. Бомбардировка Абадана 25 августа 1941 года британскими войсками и разграбление города Абадан 3. Разграбление иранской нефти в течение 60 лет и выплата всего 16% годовой прибыли.

"Лучше сначала извиниться за геноцид 10 миллионов иранцев англичанами", написал еще один иранский пользователь.

Другой пользователь подчеркнул: "Наша история полна ваших. Я не верю, что ваши соболезнования искренни, сейчас я читаю эту страницу книги, которая связана с вами".

Другой пользователь сослался на британскую поддержку Саддама во время Восьмилетней войны: "жителей Адабана, убитых британскими бомбами в ирано-иракской войне, в десятки раз больше жертв рухнувшего здания. Вы должны извиниться и стыдиться того, что помогли Саддаму и совершили такое преступление".

"От имени народа Абадана перед британскими колонизаторами мы не забудем воспоминаний о вашем преступлении против народа Абадана. Смотрите Книгу The English Job Джека Стро, вашего бывшего главы МИД", написал другой пользователь.

"Сотни лет преступлений и злобы против иранского народа превратили Британию в «старую лису» в общественном мнении!. Снимите санкции, мы не хотим сочувствия", подчеркнул еще один пользователь.

"Посол Малой Британии! Вы даже ввели санкций в отношении иранского народа в области продовольствия и медицины и отказались от своих обязательств по СВПД. Добавьте к этому преступление поддержки террористических группировок, агрессивного режима Саддама, оккупацию Ирана и насаждение ненавистных правителей Пехлеви на 57 лет, и все колониальные договоры", написал другой пользователь.

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