Почему Великобритания настаивает на жесткой позиции по Ирану на переговорах в Вене?

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс с целью саботажа в переговорах во вторник утверждала, что переговоры с Ираном приближаются к опасному тупику.
«Эти переговоры срочные, и прогресс был недостаточно быстрым», заявила она парламенту, добавив: «Мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, но переговоры заходят в опасный тупик. Теперь Иран должен выбрать, хочет ли он заключить сделку или нести ответственность за крах СВПД».
Такие слова, идущие вразрез с действительным ходом переговоров между Ираном и представителями участников ядерной сделки, вновь демонстрирует неконструктивный подход Лондона по Тегерану. В данном материале рассматриваем причины негативной позиции Великобритании по переговорам в Вене:
1. История враждебности Британии по отношению к Ирану длинна. Преступление этой страны во время оккупации Ирана в Первой мировой войне и исторический геноцид половины населения Ирана в то время и главная роль Лондона в подготовке переворота 1953 года – только два примера.
Великобритания также в 2006 году вместе с США и сионистским режимом голосовал за передачу иранского досье в Совет безопасности ООН.
2. Ужесточение позиции Великобритании по Ирану за последние годы также коренится в попытке Лондона для создания новой идентичности после выхода страны из ЕС.
3. Великобритания в переговорном процессе по ядерной сделке с 2003 по 2015 г. участвовала в рамках группы «евротройки» и «Евросоюза», но Лондон еще не является членом ЕС, и не подчиняет политику Брюсселя. Видимо Великобритания пытается следить за Францией и Германией на переговорах, но она играет в различных направлениях.
Результат жесткой позиции Лондона на переговорах по восстановлению ядерной сделки является подрывом позиции ЕС и его координатора все больше, чем раньше.
4. Характер Лиза Трасса также нашел отражение в позиции Лондона по ядерной программе Ирана. Она настаивает вдохновиться бывшему министру иностранных дел страны Доминику Раабу.
В дипломатических кругах Террас называют «радикальной популисткой», которая, к удовольствию своих проправительственных кругов, занимает жесткие позиции по международным вопросам, в том числе в отношении Китая и России.
5. Кроме вышеуказанных причин, кажется британские политики стремятся заменить роль США на Ближнем Востоке после выхода Вашингтона из региона, сыграв деструктивную роль на переговорах в Вене.
Вена, 26 января, ИРНА – Усиление негативных действий некоторых стран-участниц в текущих условиях на переговорах в Вене, в частности Великобритания, еще раз поднимает этот вопрос: почему они заинтересованы привести переговоры в тупик.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс с целью саботажа в переговорах во вторник утверждала, что переговоры с Ираном приближаются к опасному тупику.
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