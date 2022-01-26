Почему Великобритания настаивает на жесткой позиции по Ирану на переговорах в Вене?

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс с целью саботажа в переговорах во вторник утверждала, что переговоры с Ираном приближаются к опасному тупику.

«Эти переговоры срочные, и прогресс был недостаточно быстрым», заявила она парламенту, добавив: «Мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, но переговоры заходят в опасный тупик. Теперь Иран должен выбрать, хочет ли он заключить сделку или нести ответственность за крах СВПД».

Такие слова, идущие вразрез с действительным ходом переговоров между Ираном и представителями участников ядерной сделки, вновь демонстрирует неконструктивный подход Лондона по Тегерану. В данном материале рассматриваем причины негативной позиции Великобритании по переговорам в Вене:

1. История враждебности Британии по отношению к Ирану длинна. Преступление этой страны во время оккупации Ирана в Первой мировой войне и исторический геноцид половины населения Ирана в то время и главная роль Лондона в подготовке переворота 1953 года – только два примера.

Великобритания также в 2006 году вместе с США и сионистским режимом голосовал за передачу иранского досье в Совет безопасности ООН.

2. Ужесточение позиции Великобритании по Ирану за последние годы также коренится в попытке Лондона для создания новой идентичности после выхода страны из ЕС.

3. Великобритания в переговорном процессе по ядерной сделке с 2003 по 2015 г. участвовала в рамках группы «евротройки» и «Евросоюза», но Лондон еще не является членом ЕС, и не подчиняет политику Брюсселя. Видимо Великобритания пытается следить за Францией и Германией на переговорах, но она играет в различных направлениях.

Результат жесткой позиции Лондона на переговорах по восстановлению ядерной сделки является подрывом позиции ЕС и его координатора все больше, чем раньше.

4. Характер Лиза Трасса также нашел отражение в позиции Лондона по ядерной программе Ирана. Она настаивает вдохновиться бывшему министру иностранных дел страны Доминику Раабу.

В дипломатических кругах Террас называют «радикальной популисткой», которая, к удовольствию своих проправительственных кругов, занимает жесткие позиции по международным вопросам, в том числе в отношении Китая и России.

5. Кроме вышеуказанных причин, кажется британские политики стремятся заменить роль США на Ближнем Востоке после выхода Вашингтона из региона, сыграв деструктивную роль на переговорах в Вене.