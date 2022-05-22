Иран не останавливает нефтяные проекты из-за иностранных стран, заявил глава NIOC

Объем добычи иранской нефти до выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке составил 3 млн 838 млн баррелей нефти в день. Из-за санкций и сокращения добычи иранской нефти, мы должны сделать инвестиции, чтобы сохранить эту мощность.
«При предыдущей администрации с сокращением добычи нефти из-за санкций было потеряно около миллиона баррелей нефтедобывающих мощностей страны, которые были восстановлены при администрации Эбрахима Раиси с инвестициями в размере 500 миллионов долларов. Таким образом, Ирану удалось восстановить мощности по добыче нефти до досанкционного уровня», отметил он.
По его словам, в случае снятия санкций, сразу можно удвоить экспорт нефти. «Министерство нефти и Национальная иранская нефтяная компания стремятся к разработке совместных нефтяных и газовых месторождений», добавил он.
Ходжасте-Мехр заявил, что разработка второй фазы месторождения «Северный Азадеган» на западе Каруна, доработка нынешнего плана и развитие второй фазы «Южный Азадеган» стоимостью 7,5 млрд долларов будет осуществляться за счет использования потенциала иранских компаний по разведке и добыче, их технического и исполнительного потенциала, а также финансовых возможностей различных банков страны.
Он подчеркнул, что Иран не будет ждать зарубежных стран, чтобы это ожидание привело к потере запасов нефти и газа страны и представлению подземных богатств к соседу.
Тегеран, 22 мая, ИРНА – Глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжасте-Мехр заявил, что Иран не останавливает нефтяные проекты из-за иностранных стран, и объем добычи нефти страны в настоящее время составляет 3 млн 838 млн баррелей нефти в день.
Объем добычи иранской нефти до выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке составил 3 млн 838 млн баррелей нефти в день. Из-за санкций и сокращения добычи иранской нефти, мы должны сделать инвестиции, чтобы сохранить эту мощность.
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