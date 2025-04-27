МО Ирана: в порту Шахид-Раджаи не было продукции военного назначения

"Согласно документации, никаких импортируемых или экспортируемых грузов военного назначения в порту Шахид-Раджаи не было", - сказал он.
Все детали и причины взрыва будут объявлены позднее соответствующими органами, добавил представитель ведомства.
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Официальный представитель Министерства обороны Ирана Реза Талаи заявил, что в порту Шахид-Раджаи, где в субботу произошел взрыв, не было продукции военного назначения.
"Согласно документации, никаких импортируемых или экспортируемых грузов военного назначения в порту Шахид-Раджаи не было", - сказал он.
Все детали и причины взрыва будут объявлены позднее соответствующими органами, добавил представитель ведомства.
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