27 апр. 2025 г., 16:27
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МО Ирана: в порту Шахид-Раджаи не было продукции военного назначения

27 апр. 2025 г., 16:27
??????? ID: 85815780
МО Ирана: в порту Шахид-Раджаи не было продукции военного назначения

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Официальный представитель Министерства обороны Ирана Реза Талаи заявил, что в порту Шахид-Раджаи, где в субботу произошел взрыв, не было продукции военного назначения.

"Согласно документации, никаких импортируемых или экспортируемых грузов военного назначения в порту Шахид-Раджаи не было", - сказал он.

Все детали и причины взрыва будут объявлены позднее соответствующими органами, добавил представитель ведомства.

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