Добыча нефти в Иране достиг 3,8 млн. б/с

"Мощность добычи сырой нефти в марте 2022 года достигла 3,8 млн. баррелей в сутки. На данный момент можно добывать такое количество нефти на нефтяных месторождениях страны", сказал Зобейди в пятницу в интервью ИРНА.
По его словам, в случае достижения соглашения на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене и снятия с Ирана санкций, NIOC планирует увеличить объем добычу сырой нефти выше досанкционного уровня в 2018 году.
Зобейди также добавил, что до конца текущего иранского года (20 марта 2023 года) суточная добыча природного газа на 11-ой фазе месторождения Южный Парс будет составлять 14 млн. кубометров.
"К концу текущего иранского года на первой фазе месторождения Южный Азадеган, которая входит в состав месторождений Западный Карун добыча нефти достигнет 220 тыс. баррелей в сутки", отметил он.
Стоит отметить, что до одностороннего выхода США из СВПД по иранской ядерной программе в 2018 году, суточная добыча сырой нефти и конденсата в Иране составляла 3,8 млн баррелей в сутки.
Тегеран, 6 мая. ИРНА — Мощность добычи сырой нефти в Иране достигла 3,8 млн. баррелей в сутки. Об этом заявил директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) по корпоративному планированию Карим Зобейди
"Мощность добычи сырой нефти в марте 2022 года достигла 3,8 млн. баррелей в сутки. На данный момент можно добывать такое количество нефти на нефтяных месторождениях страны", сказал Зобейди в пятницу в интервью ИРНА.
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