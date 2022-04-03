3 апр. 2022 г., 11:35
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Экспорт нефти из Ирана вырос на 40%

Экспорт нефти из Ирана вырос на 40%

Тегеран, 3 апреля, ИРНА – Мощности Ирана по добыче нефти достигли досанкционного уровня, и это произошло в условиях санкций и экономического давления. Об этом сообщил гендиректор Национальной иранской нефтяной компании Мохсен Ходжасте-Мехр.

Он отметил, что экспорт иранской нефти вырос на 40%. «До введения новых санкций против Ирана в 2018 году, мощности нашей страны по добыче сырой нефти составили 3 млн 838 тыс. баррелей.
По его словам, запасы сырой нефти Ирана составляют около 157 млрд баррелей, а запасы газа – около 33 триллионов кубометров.
Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее заявил, что экспорт нефти из Ирана с августа 2021 года вырос на 40 процентов.

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