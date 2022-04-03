Экспорт нефти из Ирана вырос на 40%

Он отметил, что экспорт иранской нефти вырос на 40%. «До введения новых санкций против Ирана в 2018 году, мощности нашей страны по добыче сырой нефти составили 3 млн 838 тыс. баррелей.

По его словам, запасы сырой нефти Ирана составляют около 157 млрд баррелей, а запасы газа – около 33 триллионов кубометров.

Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее заявил, что экспорт нефти из Ирана с августа 2021 года вырос на 40 процентов.