Министр нефти сообщил о рекордной продаже в условиях санкций

Оджи на своей станице в Твиттере сообщил, что зафиксирована рекордная продажа нефти в условиях санкций США.
«С всесторонней помощью Президента и поддержкой народа, а также усилиями сотрудников министерства нефти зафиксирована рекордная продажа нефти в период введенных санкций», - написал он.
По данным ИРНА, ранее также президент Раиси объявил 40-процентый рост экспорта нефти.
Оджи также обещал, что в Новом году объем добычи достигнет 4 млн. в день.
Twitter: @irnarussian
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