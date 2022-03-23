Министр нефти сообщил о рекордной продаже в условиях санкций

Оджи на своей станице в Твиттере сообщил, что зафиксирована рекордная продажа нефти в условиях санкций США.

«С всесторонней помощью Президента и поддержкой народа, а также усилиями сотрудников министерства нефти зафиксирована рекордная продажа нефти в период введенных санкций», - написал он.

По данным ИРНА, ранее также президент Раиси объявил 40-процентый рост экспорта нефти.

Оджи также обещал, что в Новом году объем добычи достигнет 4 млн. в день.

Twitter: @irnarussian

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