Министр нефти Ирана сообщил о появлении новых покупателей на нефть

Оджи сказал, что на сегодняшний день мощность по добыче природного газа в стране около миллиарда кубометров, а добычи сырой нефти - от 3 млн. 800 до 3 млн. 900 тысяч баррелей в день.

Ссылаясь на исследование Министерства нефти по маркетингу новых покупателей, Оджи сказал, что «в этом вопросе мы пользовались всем своим потенциалом и заключили новые контракты».

«Поскольку наши новые покупатели сами обладают нефтеперерабатывающими заводами, будут постоянно покупать у нас и такая политика во всех продуктах от экспорта сырой нефти, газового конденсата до нефтепродуктов и продуктов нефтехимии продолжается», - отметил он.

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