20 мар. 2022 г., 11:29
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В Иране назвали Саудовскую Аравию одним из основных нарушителей прав человека

В Иране назвали Саудовскую Аравию одним из основных нарушителей прав человека

Тегеран, 20 марта, ИРНА – Преподаватели Технологического университета имени Шарифа осудили казнь десятков молодых людей режимом Саудовской Аравии.

«Новость о казни 81 человека по ложным причинам, обвиняя их в девиантном поведении и иметь связи с террористическими группами саудовским режимом потрясала вест мир. Среди казненных 41 человек был шиит», - говорится в заявлении.

Преподаватели в заявили также подчеркнули, что еще хуже этого стала двойная политика США, Европы и правозащитных организаций в отношении этих казней.

 Преподаватели Технологического университета имени Шарифа назвали причиной поддержки США и Европой такого преступления нефть и капитал Саудовской Аравии в их банках.

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