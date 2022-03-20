В Иране назвали Саудовскую Аравию одним из основных нарушителей прав человека

«Новость о казни 81 человека по ложным причинам, обвиняя их в девиантном поведении и иметь связи с террористическими группами саудовским режимом потрясала вест мир. Среди казненных 41 человек был шиит», - говорится в заявлении.

Преподаватели в заявили также подчеркнули, что еще хуже этого стала двойная политика США, Европы и правозащитных организаций в отношении этих казней.

Преподаватели Технологического университета имени Шарифа назвали причиной поддержки США и Европой такого преступления нефть и капитал Саудовской Аравии в их банках.

Twitter: @irnarussian

Telegram: IRNA на русском