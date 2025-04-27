Порт Шахид Раджаи возобновил работу менее чем за сутки

Инцидент произошёл в субботу, 26 апреля, когда в результате взрыва на одном из причалов порта Шахид Раджаи вспыхнул пожар, распространившийся на часть контейнерных и навалочных причалов.

Незамедлительно на место происшествия прибыли руководители двух ключевых ведомств — глава Таможенной администрации Ирана и временно исполняющий обязанности руководителя Организации портов и судоходства, а также министры внутренних дел и дорог и городского развития, чтобы координировать усилия по тушению пожара и восстановлению операций по погрузке и разгрузке грузов.

Благодаря слаженной работе всех служб уже с утра воскресенья порт вновь приступил к нормальной работе: экспорт, импорт и международный транзит товаров были полностью восстановлены.

Министр дорог и городского развития Фарзане Садек заявила в 9 утра, что все грузовые операции в различных зонах порта Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе осуществляются в штатном режиме.

Порт Шахид Раджаи, способный ежегодно обрабатывать более 88 миллионов тонн грузов, является крупнейшим портом Ирана и вторым по величине в регионе. Он играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности страны, будучи основными воротами для внешней торговли и важнейшим узлом транспортного коридора «Север-Юг».