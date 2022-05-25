США ввели новые санкции против Ирана

США продолжают вводить новые санкции в отношении Ирана, несмотря на то, что представители администрации Джо Байдена критикуют политику максимального давления администрации бывшего президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вводит санкции в отношении международной сети контрабанды нефти и отмывания денег, возглавляемой представителями КСИР, которая способствовала продаже иранской нефти силам "аль-Кодс" и "Хезболле" на сотни миллионов долларов", — говорится в пресс-релизе Минфин.

Многие наблюдатели считают, что продолжение санкций США против Ирана на фоне продолжающихся переговоров о возобновлении СВПД, как враждебный акт может повредить переговорному процессу.

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