Спецдокладчик ООН: санкции против Ирана – нарушение прав человека

Алена Духан, посетившая Иран 7 мая, сегодня 18 мая в Национальной библиотеке в Тегеране в брифинге заявила, что односторонние санкции, введенные в основном Соединенными Штатами, снизили качество жизни иранского народа, особенно малообеспеченного класса.

После 12 дней пребывания в стране Духан представила свою оценку односторонних принудительных мер в отношении прав человека в Иране.

Специальный докладчик ООН начала свое выступление с объяснения своих замечаний, а затем продолжила рекомендовать некоторые моменты.

Она сказала, что все, что подробно описано в ее отчете, является предварительной оценкой, а окончательный отчет будет опубликован в сентябре.

«Я встретилась с рядом представителей гражданского общества, представителями финансовых центров, (и) дипломатического сообщества», - сказала она.

«Иран долгое время подвергался односторонним санкциям. США ввели экономические и торговые санкции против Ирана с 1970-х годов. Они расширились в 2000-х годах. Санкции США теперь распространяются на центральный банк Ирана», - добавила она.

Затем она подчеркнула, что, несмотря на заключение СВПД, которое одобрено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН в 2015 году, США по-прежнему запрещают торговлю и инвестиции в Иран, и это незаконно.

«Большинство иностранных международных компаний покинули Иран», - добавила Духан, отметив, что, по ее наблюдениям, замороженные активы Ирана оцениваются в 120 миллиардов долларов.

«Канада ввела санкции в отношении ключевых иранских физических лиц и внесла 200 юридических лиц в санкционный список. Статистика показывает, что односторонние санкции оказали серьезное влияние на статус Ирана», - добавила Специальный докладчик ООН.

«Я должна упомянуть, что санкции повлияли на академическую и спортивную ситуацию, а также на класс с низким доходом в Иране», - пояснила она.

Затем она заявила журналистам, что рассмотрит свои опасения по поводу незаконности санкций в своем окончательном докладе.

«Применение экстерриториальных санкций в отношении иранских компаний или компаний, работающих с Ираном или платящих Ирану в долларах США, является незаконным в соответствии с международным правом», - отметила специальный докладчик.

По словам Духана, санкции повлияли на всю сферу жизни иранского народа.

Она добавила: «Весь спектр односторонних и вторичных санкций, а также чрезмерное соблюдение требований побудили иранские организации искать альтернативные решения».

Затем она приветствовала усилия иранского правительства по поддержке афганских беженцев в Иране, как зарегистрированных, так и недокументированных.

«Я призываю государства, вводящие санкции, особенно США, отказаться от незаконных односторонних санкций», - повторила она. «Я также напоминаю США, что никакие благие намерения не могут оправдать нарушение прав человека. Я настоятельно призываю государства, которые заморозили активы иранского центрального банка, немедленно разморозить средства Ирана на основе международного права и гуманитарных вопросов».

Отвечая на вопрос о влиянии санкций на доходы Ирана, Духан сказала, что сокращение доходов означает, что у правительства будет меньше денег на строительство домов и школ.

Затем она сказала, что ее целью было проанализировать ситуацию и представить «факты».

“Мы должны отметить, что действия, предпринятые против Ирана, являются нарушением прав человека. Я не думаю, что санкции будут сняты так быстро, но я попытаюсь поднять этот вопрос», - повторила Духан.

Она продолжила, сказав, что даже академические статьи иранских ученых отбрасываются назад, и это нарушает право на академическое и активное образование.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram