Сенат США одобрил два антииранских законопроекта

Законопроект был одобрен с целью сохранения «связанных с терроризмом» санкций против Исламской Республики Иран по предложению сенатора-республиканца Теда Круза.

Во время одобрения законопроекта Тед Круз назвал Иран и Китай одними из самых опасных врагов США.

Законопроект был одобрен 86 голосами "за" и 12 "против".

В Сенате США также одобрен законопроект о включении неядерных вопросов в любую ядерную сделку с Ираном и предотвращении снятия санкций с Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Второй законопроект был одобрен 62 голосами "за" и 33 "против".

В законопроекте содержится призыв к администрации Джо Байдена не возвращаться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе до тех пор, пока Тегеран не примет ряд непростых предварительных условий, включая ограничение активности баллистических ракет.

Порект также предупреждает Белому дому не включать в любую новую ядерную сделку с Ираном исключение КСИР из списка террористических организаций и отмену санкций против него.

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