1 мая 2022 г., 16:58
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Иран не отступит в переговорах по СВПД до полного обеспечения прав иранского народа

Иран не отступит в переговорах по СВПД до полного обеспечения прав иранского народа

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил в воскресенье, что его страна не отступит в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе до полного обеспечения экономических и ядерных прав иранского народа.

Об этом заявил он в интервью ИРНА, коменнтируя заявления американской стороны о проавле переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.

По его словам, переговоры по СВПД все еще считаются одним из текущих вопросов, стоящих на столе Исламской Республики наряду с другими вопросами на международной арене.

"Иран никогда не отступит от международных дипломатических механизмов до тех пор, пока полностью и всесторонне не защитит экономические и ядерные права своего народа", уточнил он.

При этом он отметил, что в настоящее время у иранской стороны новой информации по переговорам в Вене нет.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.

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