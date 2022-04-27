Глава ЦБ: Иран получает нефтяные доходы от экспорта нефти

"В текущем году увеличились валютные поступления страны по сравнению с прошлым годом", сказал Салехабади в среду журналистам на полях заседания кабинета министров.

"Доходы от экспорта, в частности от продажи нефти полностью получаются", сказал он, добавив, что в первый месяц текущего иранского года (начался 20 марта 2022 года) установлены хорошие результаты в области валютной выручки.

Глава Центрального банка Исламской Республики также сказал, что в 13-й администрации добыча сырой нефти достигла досанкционного уровня в 2018 году.

"В сфере продажи нефти мы достигли очень хороших показателей и все доходы от продажи нефти поступают, так что даже если не будет достигнуто соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке приток валюты в страну будет осуществляться и у нас не будет проблем в валютном рынке", сказал Салехабади.

Он также сообщил, что Иран уже получил доступ к размороженным активам на 400 фунтов, выплаченные еще шахским режимом за приобретение британских танков.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram