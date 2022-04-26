Иран планирует увеличить емкость для хранения нефтепродуктов на 600 млн. литров

В связи с этим сегодня было подписано соглашение о финансировании проекта строительства комплекса резервуаров имени Надер Махдави между Национальной иранской компанией по переработке и распределению нефти и Банком Мелли.

На основе этого соглашения «строительство-эксплуатация-передача» (BOT) будет простроено 18 резервуаров для хранения нефти в Бендер-Аббасе.

Также необходимые допольнительные установки включают в себя строительные насосы, электрическую подстанцию и т.д. будет построены на основе этого соглашения.

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