Война против терроризма не должна стать поводом для подрыва суверенитета Сирии: Иран

Посол Ирана на заседании Совета Безопасности ООН по политическим и гуманитарным событиям в Сирии во вторник заявил, что с момента начала конфликта более десяти лет назад гуманитарные потребности Сирии достигли рекордно высокого уровня. «В недавнем докладе генерального секретаря ООН отмечается, что 14,6 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Эта цифра на 1,2 млн больше, чем в 2021 году», добавил он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что острый и быстрый экономический спад, а также последствия, связанные с климатом, стали новыми основными факторами удовлетворения гуманитарных потребностей.

По его словам, нынешний экономический кризис затронул простых людей, особенно детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. «Односторонние принудительные меры против сирийского народа имели катастрофические последствия во всех аспектах жизни сирийского народа», заявил Тахт-Раванчи, призвав положить конец этим мерам.

Как подчеркивается в отчете Генерального секретаря, текущие усилия по оказанию гуманитарной помощи должны быть сосредоточены на поддержке проектов восстановления и реконструкции на раннем этапе, обеспечении бесперебойной работы систем водоснабжения, электроснабжения, образования и медицинских учреждений, а также предоставлении основных услуг в соответствии с Резолюцией 2585 (2021 г.).

«Поэтому Совет Безопасности должен усердно работать над выполнением резолюции 2585 надлежащим, сбалансированным и эффективным образом, особенно в том, что касается проектов скорейшего восстановления и отмены односторонних санкций», подчеркнул посол.

«В то же время нельзя допустить, чтобы политические условия блокировали проекты раннего восстановления, а также гуманитарную помощь», отметил он. Тахт-Раванчи также высоко оценил усилия сирийского правительства, учреждений Организации Объединенных Наций и гуманитарных партнеров, направленные на постоянное расширение масштабов и частоты операций по оказанию гуманитарной помощи.

Постпред ИРИ при ООН вновь призывал положить конец разграблению природных ресурсов Сирии, особенно нефти и сельскохозяйственной продукции, иностранными силами. Этот преступный акт не только нарушает территориальный суверенитет Сирии, соответствующие резолюции Совета Безопасности и Устав Организации Объединенных Наций, но и негативно влияет на усилия и меры, направленные на восстановление сирийской экономики.

Он заключил, что Исламская Республика поддерживает инициативы по содействию возвращения беженцев и перемещенных лиц и готова оказать помощь для успеха таких усилий.

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