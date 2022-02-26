Иран предупредил о подрыве суверенитета Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

«Борьба с терроризмом не может быть использована в качестве предлога для подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии. Незаконное присутствие иностранных сил в некоторых районах Сирии, создавшее благоприятные условия для террористической деятельности в стране, должно быть немедленно прекращено», — отметил Тахт Раванчи, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.



«Сирийский народ по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, и для их решения требуется упорная работа во многих областях. Нет ничего более важного, чем прекращение односторонних принудительных мер, которые нанесли ущерб сирийскому народу до такой степени, что он был лишен своих основных прав человека, включая право на медицину, здравоохранение, питание, воду, электричество и связь», отметил он.

Учитывая ужасную гуманитарную ситуацию в Сирии, где «основная часть гражданской инфраструктуры была разрушена», Совет Безопасности должен усердно работать над выполнением резолюции 2585, сбалансированным и эффективным образом, особенно в отношении проектов скорейшего восстановления и снятие односторонних санкций.

«Мы полностью поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН к «дальнейшему расширению операций по раннему восстановлению» в Сирии и согласны с тем, что такие инициативы «имеют решающее значение для устойчивого успеха гуманитарного реагирования в стране», добавил он.

«Мы осуждаем разграбление природных ресурсов сирийского народа в районах, контролируемых иностранными силами, особенно нефти и сельскохозяйственной продукции, и признаем законное право правительства бороться с такими преступными действиями», отметил посол Ирана при ООН, подчеркнув, что суверенитет и территориальная целостность Сирии продолжают серьезно нарушаться незаконным присутствием иностранных сил, в том числе сил США.

Иранский дипломат заявил, что астанинский формат продолжит свои усилия по прекращению кризиса и облегчению страданий сирийского народа, и в поддержку этих усилий 10 марта в Анталии состоится встреча министров иностранных дел гарантов астанинского формата.

По его словам, Иран продолжить поддерживать усилия Сирии для борьбы с террористическими угрозами, сохранения единства и территориальной целостности страны.