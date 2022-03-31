31 мар. 2022 г., 12:20
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News Code: 84701241
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Иран заявил, что поможет Сирии восстановить себя любым способом

Иран заявил, что поможет Сирии восстановить себя любым способом

Тегеран, 31 марта, ИРНА – Вице-президент парламента Ирана Али Никзад подчеркнул, что стратегические отношения между Ираном и Сирией никогда не будут разорваны. Об этом сообщило сирийское агентство Сана.

В заявлении журналистам по завершению встречи с министром иностранных дел и по делам эмигрантов САР Фейсалем Аль-Мекдадом Никзад заявил, что Иран отвергает иностранное вмешательство и односторонние санкции США против Сирии.

Иранский парламентарий добавил, что Сирия выполняла свои обязанности в борьбе с терроризмом. Иран был и остается на стороне дружественной Сирии и на этапе восстановления разрушенного террористами.

«Мы поможем Сирии, которая всей своей мощью противостояла общим врагам человечества. Без сопротивления и стойкости ни одна страна не может гордиться своим достоинством», — подчеркнул он.

 Парламентарий подчеркнул, что стратегические отношения между Ираном и Сирией не были и никогда не будут разорваны.

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