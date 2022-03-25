Разграбление ресурсов Сирии нарушает Устав ООН: посол Ирана при ООН

Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи выступил с речью перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на заседании 24 марта на тему «Ситуация на Ближнем Востоке: (Сирия)» в Нью-Йорке.

По его словам, гуманитарная ситуация в Сирии остается тревожной. По оценкам ООН, 14,6 миллиона сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи. Это на 9% больше, чем в 2021 году. Пандемия COVID-19 усугубила и без того нестабильную гуманитарную ситуацию в стране.

«Мы еще раз осуждаем разграбление природных ресурсов сирийского народа, особенно нефти и сельскохозяйственной продукции, в районах, оккупированных иностранными войсками. Это преступное деяние является очевидным нарушением территориального суверенитета Сирии, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Устава Организации Объединенных Наций», - заявил он.