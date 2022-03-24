Глава МИД Ирана и Руководитель управления нацбезопасности САР провели переговоры в Дамаске

Во время встречи глава иранского МИД указал на усилия Исламской Республики в борьбе с терроризмом и экстремистскими движениями в регионе, подчеркнув, что Тегеран продолжает оказывать поддержку сирийским властям и народу.

Али Мамлюк, в свою очередь, подчеркнул важную роль Ирана в укреплении стабильности в регионе, в частности в борьбе с террористическим группировкам, и высоко оценил усилия генерала Касема Сулеймани в этом отношении.