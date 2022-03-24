Глава МИД Ирана и Руководитель управления нацбезопасности САР провели переговоры в Дамаске

Во время встречи глава иранского МИД указал на усилия Исламской Республики в борьбе с терроризмом и экстремистскими движениями в регионе, подчеркнув, что Тегеран продолжает оказывать поддержку сирийским властям и народу.
Али Мамлюк, в свою очередь, подчеркнул важную роль Ирана в укреплении стабильности в регионе, в частности в борьбе с террористическим группировкам, и высоко оценил усилия генерала Касема Сулеймани в этом отношении.
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и руководитель управления национальной безопасности Сирии Али Мамлюк обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Во время встречи глава иранского МИД указал на усилия Исламской Республики в борьбе с терроризмом и экстремистскими движениями в регионе, подчеркнув, что Тегеран продолжает оказывать поддержку сирийским властям и народу.
Похожие новости
-
Амир Абдоллахиян встретился с Башаром Асадом
Тегеран, 23 марта, ИРНА - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с Президентом…
-
Амир Абдоллахиян прибыл в Сирию
Тегеран, 23 марта, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во главе делегации…
-
Башар Асад впервые за многие годы посетил ОАЭ
Тегеран, 19 марта. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад в пятницу, после многолетнего разрыва…
Your Comment