Амир Абдоллахиян встретился с Башаром Асадом

В ходе встречи было обсуждено существующее сотрудничество между двумя странами, а также усилия, предпринимаемые обеими сторонами для контроля за выполнением двусторонних соглашений, особенно в экономической и торговой сфере, несмотря на введенные Западом незаконные односторонние санкции против обеих стран. Помимо этого отмечено обоюдное желание активизировать работы по укреплению совместных проектов, для служения интересам сирийского и иранского народов и укрепления их стойкости.

На встрече также речь шла о продолжении взаимодействия двух стран в борьбе против терроризма. Амир Абдоллахиян подтвердил, что его страна продолжит поддерживать Сирию и ее народ до полного освобождения всех сирийских территорий, считая, что роль Сирии очень важна для стабильности в регионе.

Глава иранского внешнеполитического ведомства осведомил президента Сирии о текущих переговорах по иранскому ядерному соглашению. Он указал, что его страна выступила с инициативами в переговорном процессе в соответствии с правами и интересами иранского народа. По словам Амира Абдоллахияна, для достижения консенсуса требуется серьезная воля со стороны западных сторон правильно отреагировать на данные инициативы.

Амир Абдоллахиян также поприветствовал нормализацию отношений стран Персидского залива с Сирией. Он заявил, что Иран против любого конфликта и кризиса в регионе и всегда призывает к мирному решению проблем. При этом он призвал к мирному решению Йеменского кризиса путем межйеменского диалога. По поводу кризиса на Украине он также заявил, что Ирана против войны и введения санкций. Решение конфликта на Украине должно быть политическим.

Асад подтвердил правильность пути, избранного Ираном в этом процессе. Он высоко оценил приверженность Тегерана своим законным принципам и правам и нежелание идти на компромисс под давлением, учитывая, что в политике нет намерений, а только критерии и принципы. Достижение соглашения по иранскому ядерному досье сегодня является наиболее важным результатом для глобального баланса сил и служит интересам Ирана и региона в целом.

Также состоялся обмен мнениями и видениями по ряду политических вопросов, представляющих взаимный интерес. Обе стороны согласились с важностью стабилизации международных отношений и работы над тем, чтобы не нарушить международный баланс опасными потрясениям, посредством которых западные страны пытаются угрожать миру и безопасности на земле. Кроме того, было достигнуто соглашение о важности активизации двустороннего общения в разгар изменений на текущем переживаемом миром критическом этапе.

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