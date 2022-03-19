Башар Асад впервые за многие годы посетил ОАЭ

Как сообщает пресс-служба сирийского президента, Башар Асад 18 марта встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

Это первый визит Асада в ОАЭ с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году.

На встрече были обсуждены отношения между двумя странами и перспективы расширения круга двустороннего сотрудничества, особенно на экономическом, инвестиционном и торговом уровнях, таким образом, чтобы это соответствовало чаяниям двух братских народов.

Как сообщает официальное эмиратское агентство WAM, президент Сирии также провел встречу с лидером Эмиратов, наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бен Зайедом. Стороны обсудили братские отношения между двумя странами.

Лидеры двух стран обсудили «сотрудничество и координация между двумя братскими странами» с целью «содействия безопасности, стабильности и миру в арабском мире и на Ближнем Востоке», добавил WAM.

Лига арабских государств исключила Сирию в конце 2011 года, когда арабские страны, в том числе страны Персидского залива, отвергли подавление демократических демонстраций со стороны сил Дамаска.

В феврале 2012 года Эмираты и пять других стран Совета сотрудничества стран Персидского залива объявили об отзыве своих послов из Сирии.