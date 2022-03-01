1 мар. 2022 г., 20:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84667556
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Башар Асад и высокопоставленный иранский чиновник провели концультацию о развитии событий в регионе

Башар Асад и высокопоставленный иранский чиновник провели концультацию о развитии событий в регионе

Тегеран, 1 марта, ИРНА - Президент Сирии Башар Асад и старший помощник министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Асгар Хаджи обсудили сегодня в Дамаске региональные события и международную ситуацию.

Сегодня Башар Асад встретился со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгаром Хаджи и сопровождающей его делегацией в столице Дамаске.

На этой встрече были рассмотрены отношения между Сирией и Ираном и усилия двух сторон по укреплению сотрудничества в различных сферах, особенно в экономической сфере, в интересах двух народов и двух дружественных стран.

На встрече также обсуждалась политическая и будущая ситуация с астанийским процессом и переговорами в Женеве, и подчеркивалась важность продолжения этих переговоров без внешнего вмешательства и на основе четкой стратегии и методологии для достижения ощутимых результатов.

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