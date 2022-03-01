Башар Асад и высокопоставленный иранский чиновник провели концультацию о развитии событий в регионе

Сегодня Башар Асад встретился со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгаром Хаджи и сопровождающей его делегацией в столице Дамаске.

На этой встрече были рассмотрены отношения между Сирией и Ираном и усилия двух сторон по укреплению сотрудничества в различных сферах, особенно в экономической сфере, в интересах двух народов и двух дружественных стран.

На встрече также обсуждалась политическая и будущая ситуация с астанийским процессом и переговорами в Женеве, и подчеркивалась важность продолжения этих переговоров без внешнего вмешательства и на основе четкой стратегии и методологии для достижения ощутимых результатов.