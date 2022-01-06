Убийство Сулеймани вышло за пределы поля, заявил Башар Асад

«Американское преступление против мученика Сулеймани было не только военным, но и вышло за рамки границ поля и затрагивало интеллектуальные, культурные и моральные концепции», - сказал он.

«Он (Сулеймани, - ред.) не подвергся бы нападению, если бы ему не угрожали планы и присутствие Соединенных Штатов и их западных и местных союзников в Сирии или Ливане, Ираке, Йемене и оккупированной Палестине. То, что привело американских лидеров к совершению этого ужасного преступления против мученика Сулеймани и его коллег-, было не просто военным, но и вышло за рамки границ поля и затрагивало интеллектуальные, культурные и моральные концепции», - заключил он.