6 янв. 2022 г., 22:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84604816
0 Persons

Убийство Сулеймани вышло за пределы поля, заявил Башар Асад

Убийство Сулеймани вышло за пределы поля, заявил Башар Асад

Тегеран, 6 января, ИРНА - В послании по случаю второй годовщины убийства генерала Касема Сулеймани, командующего отрядом Кудс Корпуса стражей исламской революции, и его окружения США, президент Сирии Башар Асад осудил преступление и сказал, что оно выходит за рамки границы.

«Американское преступление против мученика Сулеймани было не только военным, но и вышло за рамки границ поля и затрагивало интеллектуальные, культурные и моральные концепции», - сказал он.

«Он (Сулеймани, - ред.) не подвергся бы нападению, если бы ему не угрожали планы и присутствие Соединенных Штатов и их западных и местных союзников в Сирии или Ливане, Ираке, Йемене и оккупированной Палестине. То, что привело американских лидеров к совершению этого ужасного преступления против мученика Сулеймани и его коллег-, было не просто военным, но и вышло за рамки границ поля и затрагивало интеллектуальные, культурные и моральные концепции», - заключил он.

Your Comment

You are replying to: .
captcha