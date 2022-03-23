23 мар. 2022 г., 11:11
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News Code: 84693692
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Амир Абдоллахиян отправился в Сирию

Амир Абдоллахиян отправился в Сирию

Тегеран, 23 марта, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сегодня во главе делегации отправился в Сирию.

Сегодня Хосейн Амир Абдоллахиян отправился в Сирию, чтобы провести переговоры с высокопоставленными лицами старны.

Планируется также посетить Леван с визитом после Сирии.

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