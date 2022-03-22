Министры иностранных дел Ирана и Катара провели телефонные переговоры

Во время телефонного разговора собеседники обменялись мнениями по ирано-катарским отношениям, переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения двусторонних консультаций по регинальным и международным вопросам.

Комментируя ход переговоров в Вене по отмене санкций в отношении Ирана, глава иранского МИД заявил, что в Иране полны решимости достичь хорошего, прочного и надежного соглашения, подчеркнув необходимость обеспечения интерксов Тегерана на переговорах.

Глава МИД Катара, в свою очередь, выразил признательность иранской стороне за конструктивную роль на переговорах в Вене, отметив, что все стороны на переговорах должны прилагать усилия для достижения соглашения.