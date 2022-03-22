23 мар. 2022 г., 00:48
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Министры иностранных дел Ирана и Катара провели телефонные переговоры

Министры иностранных дел Ирана и Катара провели телефонные переговоры

Тегеран, 22 марта. ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели во вторник телефонные переговоры.

Во время телефонного разговора собеседники обменялись мнениями по ирано-катарским отношениям,  переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения двусторонних консультаций по регинальным и международным вопросам. 

Комментируя ход переговоров в Вене по отмене санкций в отношении Ирана, глава иранского МИД заявил, что в Иране полны решимости достичь хорошего, прочного и надежного соглашения, подчеркнув необходимость обеспечения интерксов  Тегерана на переговорах. 
Глава МИД Катара, в свою очередь, выразил признательность иранской стороне за конструктивную роль на переговорах в Вене, отметив, что все стороны на переговорах должны прилагать усилия для достижения соглашения.

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