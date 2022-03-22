Главы МИД Ирана и Ирака провели телефонные переговоры

Во время телефонного разговора, глава иранского МИД затронул вопрос задержки проведения нового раунда переговоров между Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ирано-иракским отношениям, ситуации вокруг Украины, переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Комментируя ход переговоров в Вене по отмене санкций в отношении Ирана, глава иранского МИД заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии. "По некоторым оставшимся важным вопросам мы представили США инициативы через координатора ЕС (Энрике Мора)", сказал он. — Теперь американская сторона должна на практике показать свою добрую волю, мы полны решимости достичь хорошего, прочного и надежного соглашения".

Амир Абдоллахиян добавил, что глава иранской делегации на переговорах Али Багери находится в постоянном контакте с Мора.

Глава МИД Ирана также поздравил иракского коллегу с праздником Новруз.