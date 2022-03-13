Пока не назначена дата проведения переговоров между Ираном и Саудовской Аравией

По данным ИРНА, сегодня некоторые СМИ утвердили, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией временно приостановлены.

В то время, глава МИД Ирака Фуад Хусейн в кулуарах форума в Анталии, Турции, объявил, что 5-й раунд переговоров между Ираном Саудовской Аравией пройдут в Багдаде, Ирак.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан также на днях отметил проведения возможного 5-го раунда переговоров между Ираном и Саудовской Аравией.

Однако, данные ИРНА показывают, что пока не назначена дата пятого раунда переговоров, и Иран не объявлял конкретное время для этих переговоров.

Тем не менее, неофициально в СМИ сообщали, что проведение 5-го раунда переговоры между Ираном и Саудовской Аравией состоится в среду на этой неделе.

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