12 мар. 2022 г., 21:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84681349
0 Persons
T T

Tags

Пятый раунд ирано-саудовских переговоров пройдет в среду в Багдаде

Пятый раунд ирано-саудовских переговоров пройдет в среду в Багдаде

Тегеран, 12 марта. ИРНА — Глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщил в субботу, что пятый раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией пройдет в среду, 17 марта в Багдаде.

Министр иностранных дел Ирака на полях дипломатического форума Антальи сказал, что очередной раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией пройдет 17 марта в Багдаде.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран всегда готов к продолжению переговоров, и что следующий раунд будет зависеть от решения Эр-Рияда.

Впервые в мае 2021 года президент Ирака Бархам Салех объявил, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией проходят в Ираке.

Около месяца назад советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил, что пятый раунд ирано-саудовских переговоров в Багдаде будет иметь важное значение, отметив, что итоги переговоров приведут к открытию посольств Ирана и Саудовской Аравии.

Twitter: @irnarussian
Telegram: IRNA на русском

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha