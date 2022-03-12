Пятый раунд ирано-саудовских переговоров пройдет в среду в Багдаде

Министр иностранных дел Ирака на полях дипломатического форума Антальи сказал, что очередной раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией пройдет 17 марта в Багдаде.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран всегда готов к продолжению переговоров, и что следующий раунд будет зависеть от решения Эр-Рияда.

Впервые в мае 2021 года президент Ирака Бархам Салех объявил, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией проходят в Ираке.

Около месяца назад советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил, что пятый раунд ирано-саудовских переговоров в Багдаде будет иметь важное значение, отметив, что итоги переговоров приведут к открытию посольств Ирана и Саудовской Аравии.

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