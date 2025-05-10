10 мая 2025 г., 16:37
Новости ID: 85828735
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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9 сионистских военных ранены в Газе

10 мая 2025 г., 16:37
Новости ID: 85828735
9 сионистских военных ранены в Газе

Тегеран, 10 мая, ИРНА - Армия сионистского режима сообщила о ранении девяти своих военнослужащих в секторе Газа.

Армия сионистского режима объявила сегодня в субботу, что сегодня на рассвете в результате взрыва бомбы в районе Аль-Шаджаия в городе Газа, расположенном на севере сектора Газа, были ранены девять военнослужащих этого режима.

По данным сионистской армии, двое из раненых являются старшими офицерами: «один из них – командир батальона 6310, а другой – заместитель командира батальона 252».

Сионистские СМИ сегодня на рассвете сообщили об инциденте с безопасностью для военнослужащих сионистского режима в районе Аль-Шаджаия и ранении нескольких из них.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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