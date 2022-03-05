МИД Ирана поприветствовал установление двусторонних отношений с Саудовской Аравией

«Отношения Исламской Республики Иран с Саудовской Аравией не основаны на решении Эр-Рияда разорвать дипломатические отношения с этой страной», - отметил он.

«Однако эти отношения были почти постоянными в предыдущие годы и сопровождались предложением Ирана улучшить отношения», - сказал он.

По его словам, «у нас разные взгляды и подходы по некоторым вопросам в регионе, но урегулирование спора сторонами может служить интересам двух народов, а также дружественных и братских стран».

«В прошлом году у нас было четыре раунда переговоров с Саудовской Аравией. Эти переговоры создали хорошую атмосферу и принесли результаты, пусть и небольшие, но мы рады, что Саудовская Аравия пошла по пути диалога, и продолжение этого взгляда может привести к положительным результатам, потому что улучшение отношений и сотрудничества направлены на интересы двух стран», - добавил он.