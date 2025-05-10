Помощник Президента: Иран подчеркивает укрепление дружественных отношений с Ватиканом

Махмуд Алави сегодня, в субботу, 10 мая 2025 года, направил послание с поздравлением по случаю избрания Папы Льва XIV новым главой католиков мира и подчеркнул: «Это важное событие не только является поворотным моментом для миллионов последователей католической веры во всем мире, но и вновь напоминает нам о важности духовного лидерства в современном мире и роли религии в распространении мира, справедливости и сосуществования».

Глава Совета по делам племен, религий и конфессий в продолжение этого послания отметил: «В мире, который больше, чем когда-либо, нуждается в диалоге, сочувствии и духовном единстве, я надеюсь, что период Вашего руководства станет источником укрепления связей между авраамическими и небесными религиями, повышения человеческого достоинства и укрепления общих моральных принципов».

Подчеркнув, что Исламская Республика Иран с давних пор является цветником различных племен, религий и конфессий, он добавил: «Иран всегда прилагал усилия для установления справедливости, мира и спокойствия и, сохраняя человеческое достоинство, как и прежде, подчеркивал укрепление дружественных и уважительных отношений с Ватиканом. Этот подход в рамках укрепления мира и безопасности во всем мире и борьбы с угнетением и несправедливостью всегда стоит на повестке дня этой цивилизационной страны».