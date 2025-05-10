Аракчи: С точки зрения Ирана, решения Швеции не понятны и не оправданы

Аббас Аракчи далее написал в этом посте, который является ответом на твит его шведской коллеги относительно физического состояния Ахмадарезы Джалали, осужденного по вопросам безопасности в Иране: "Однако в последнее десятилетие мы стали свидетелями тревожного изменения этого курса. Швеция прекратила экспорт лекарств, не подпадающих под санкции, включая специализированное медицинское оборудование для детей с заболеванием ЭБ (бабочка). Полиция этой страны неоднократно оставалась равнодушной к диверсионным атакам на посольство Ирана в Стокгольме; в том числе 30 апреля, когда посольство было подожжено и повреждено".

Он продолжил: "Удивительно, что шведские власти решили предоставить гражданство лицу, осужденному за совершение серьезных преступлений, после вынесения приговора — лицу, чья связь со шведским обществом настолько поверхностна, что вряд ли он сможет сказать даже несколько слов по-шведски. С точки зрения Исламской Республики Иран, эти решения не понятны и не оправданы".

Министр иностранных дел Ирана добавил: "Несмотря на тяжесть совершенных этим лицом преступлений, он, как и другие заключенные, имеет доступ к медицинским услугам и необходимому уходу. Вместо того, чтобы продолжать опасный и тупиковый курс, я призываю госпожу Мальмер Стенергард, мою шведскую коллегу, пересмотреть решения, которые привели нас к этой ситуации".

Аракчи отметил: "Я горжусь большим и талантливым сообществом иранцев, проживающих в Швеции, которые всегда играли роль в развитии культурных и экономических отношений между двумя странами. Иранские предприниматели также готовы возобновить полезное и совместное сотрудничество в рамках международного права".