Новый Папа выразил сожаление по поводу сосредоточенности современной жизни на деньгах, технологиях и удовольствиях

Как сообщает британская газета "Гардиан", Папа Римский на церемонии с участием высших кардиналов Ватикана выразил сожаление, что "технологии, деньги, успех, власть и удовольствия" ценятся больше, чем вера в христианство.

Он предупредил, что во многих частях мира христианская вера считается бессмысленной, чем-то для слабых и обездоленных, а верующие подвергаются насмешкам, противодействию, унижениям или, в лучшем случае, терпимости и жалости.

Новый Папа сказал: "Часто образ Иисуса Христа сводится просто к харизматичному лидеру или супергерою, и это происходит не только среди неверующих, но даже среди крещеных, которые в итоге проводят свою жизнь в практическом атеизме".

Папа Лев XIV провел сегодня утром первую святую мессу в качестве Папы Римского, назвав свое избрание божественным даром для несения священного креста Христа.