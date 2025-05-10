10 мая 2025 г., 17:36
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Новый Папа выразил сожаление по поводу сосредоточенности современной жизни на деньгах, технологиях и удовольствиях

10 мая 2025 г., 17:36
??????? ID: 85828784
Новый Папа выразил сожаление по поводу сосредоточенности современной жизни на деньгах, технологиях и удовольствиях

Тегеран, 10 мая, ИРНА – Папа Лев XIV в своей первой проповеди в качестве нового Папы выразил сожаление по поводу сосредоточенности современной жизни на деньгах, технологиях, власти и удовольствиях.

Как сообщает британская газета "Гардиан", Папа Римский на церемонии с участием высших кардиналов Ватикана выразил сожаление, что "технологии, деньги, успех, власть и удовольствия" ценятся больше, чем вера в христианство.

Он предупредил, что во многих частях мира христианская вера считается бессмысленной, чем-то для слабых и обездоленных, а верующие подвергаются насмешкам, противодействию, унижениям или, в лучшем случае, терпимости и жалости.

Новый Папа сказал: "Часто образ Иисуса Христа сводится просто к харизматичному лидеру или супергерою, и это происходит не только среди неверующих, но даже среди крещеных, которые в итоге проводят свою жизнь в практическом атеизме".

Папа Лев XIV провел сегодня утром первую святую мессу в качестве Папы Римского, назвав свое избрание божественным даром для несения священного креста Христа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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