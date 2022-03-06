6 мар. 2022 г., 15:19
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В Саудовской Аравии впервые с начала пандемии совершили намаз без социального дистанцирования 

В Саудовской Аравии впервые с начала пандемии совершили намаз без социального дистанцирования 

Тегеран, 6 марта, ИРНА – После отмены правила о социальном дистанцировании в Саудовской Аравии, сегодня впервые после пандемии Covid-19 в мечетях Аль-Харам и Ан-Набави совершили намаз.

Мусульмане в воскресенье совершили утренний намаз в Саудовской Аравии, носив маски. Впервые с начала распространения коронавируса в марте 2020 года, Департамент святых святынь расстелил ковры во дворах мечети Аль-Харам.

Решение отменить с 5 марта большую часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, приняли власти Саудовской Аравии.

В стране также разрешено посещать без маски открытые и закрытые общественные мероприятия за исключением тех, что проходят внутри мечетей.

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