Иранский посол: целью ракетного удара по Эрбилю были секретные базы израильской разведки

Иранский посол напомнил, что в 2020 году Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке в ответ на убийство 3 января 2020 года в Ираке Генерала Касема Сулеймани и Абу Махди Мохандеса в результате спецоперации американских военных. "Целью ракетного удара по авиабазу Айн Аль-Асад в Ираке не был национальный суверенитет этой страны, а ответ на убийства генерала Сулеймани", уточнил он.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран уважает национальный суверенитет, народ и правительство Ирака.

Масджеди также добавил, что операция направлена против сионистов, а не против США и Ирака. "Эта операция не имела никакого отношения к американцам. Удар не был нацелен на американское генеральное консульство", указал он

В воскресенье, 13 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что «стратегический центр заговоров сионистов» был подвержен мощному ракетному обстрелу. КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".

Twitter: @irnarussian

Telegram: IRNA на русском