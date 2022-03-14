МИД Ирана: Переговоры по СВПД в Вене не зашли в тупик

Хатибзаде также отметил, что причиной возвращения делегаций участников в свои столицы стала короткая пауза по просьбе заместителя генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

В пятницу участники диалога по ядерной сделке в Вене объявили о приостановке переговорного процесса. По словам Хатибзаде, делегации участников вернулись в столицы своих стран для консультаций.

Иранский дипломат отметил, что на переговорах в Вене остались некоторые общие вопросы, которые необходимо решить в Вашингтоне.

По его словам, переговоры подошли к моменту, когда стороны могут вернуться в Вену, провести последний раунд и достичь прочного и надежного соглашения. "Теперь мы ждем ответа от США", уточнил он.

Причина приостановки переговоров с Саудовской Аравией

"Наши Коллеги в Ираке ранее назвали дату проведения пятого раунда переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. Однако дата переговоров еще не определена. Как только она будет определена, мы объявим дату", сказал Хатибзаде.

12 марта глава МИД Ирака Фуад Хусейн на полях дипломатического форума Антальи сказал, что пятый раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией пройдет в среду, 17 марта в Багдаде.

Иран не потерпит никакого присутствия «центра заговора» вблизи своих границ

"Для Ирана ни в коем случае не приемлемо, чтобы один из наших соседей, который поддерживает с нами тесные отношения и взаимодействия стал центром угрозы для Ирана", сказал Хатибзаде.

По его словам, сионистский режим неоднократно создавал нестабильность внутри Ирака.

"Иран не потерпит никакого присутствия «центра заговора» вблизи своих границ. Ирак не должен стать центом засылки террористических группировок в Иран", указал он.

В воскресенье, 13 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу. КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".

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