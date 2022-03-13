Макрон и Путин обсудили СВПД: Reuters

Источник в администрации президента Франции заявил, что Макрон в этой беседе напомнил Путину о необходимости совместной работы, чтобы гарантировать и облегчить достижение соглашения на переговорах в Вене.

Источник Елисейского дворца не стал комментировать, как отреагировал Путин и назвал ли он сроки определения позиции России.

Елисейский дворец не опубликовал больше подробности об этом телефонном разговоре.

Переговоры об отмене антииранских санкций начались 27 декабря 2021 года. В настоящее время стороны достигли точки, когда их успех или неудача зависят только от политических решений западной стороны, в частности США.

Западные стороны считают, что Россия еще не приняла решение о ядерной сделке.

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